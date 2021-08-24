Прокуратура просит приговорить экс-заммэра Томска Сурикова к шести годам колонии по делу о взятке

24 августа 2021 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области просит приговорить бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки, к реальному лишению свободы, сообщает агентство «Интерфакса-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Прошу назначить в совокупности наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строгого режима, а также в виде штрафа 7 млн рублей, лишению права занимать должности в органах власти на срок 6 лет», — сказал представитель прокуратуры в суде.

Он отметил, что Суриков заключил со следствием досудебное соглашение, активно способствовал расследованию.

В свою очередь один из адвокатов экс-заммэра сообщил в ходе прений, что взяткодателями стали старые знакомые Сурикова, они оказывали друг другу помощь в трудных жизненных ситуациях.

Защита попросила суд назначить наказание без реального лишения свободы и без штрафа.

Как сообщалось, 16 июля 2020 года Сурикова задержали по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), Сурикова арестовали.

В деле был и эпизод о пособничестве в незаконном предпринимательстве мэру Томска Ивану Кляйну в незаконной предпринимательской деятельности в интересах ОАО «Томское пиво» (Кляйн является совладельцем компании — ИФ), но в июне 2021 года его исключили.

Мэра Томска обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйну провели операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Кляйна Лариса Шейфер сообщила, что Кляйн завершил лечение в стационаре НИИ онкологии, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля, Кляйн себя виновным не признает.

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