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Учебный год в Томском политехе начнется в смешанном формате

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С 1 сентября в Томском политехническом университете начнется учебный год в смешанном формате. Поточные лекции в осеннем семестре будут проводиться в дистанционном режиме, а практические и лабораторные работы — в гибридном формате со строгим соблюдением противоэпидемических норм, сообщает пресс-служба вуза.

«В нынешней эпидемиологической обстановке гибридный формат начала учебного года видится наиболее оптимальным. Он позволит первокурсникам мягко адаптироваться к новым условиям и задачам, при этом обезопасить студентов и преподавателей и не потерять качество образования. Прошлый учебный год уже показал, что наши преподаватели прекрасно справляются с ведением дистанционных занятий», — говорит и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Для студентов-первокурсников 1 сентября будет объявлен неучебным днем, для всех остальных уже начнутся занятия. Учебное расписание оперативно размещается на сайте.

Для первокурсников в первую учебную неделю пройдут организационные встречи с администрацией школ и руководителями отделений. Студенты, находящиеся вне Томска, смогут присоединиться к встречам в онлайн-режиме. В дистанционном формате будет проводиться независимое входное тестирование для студентов бакалавриата и специалитета. Полная программа Дня знаний в ТПУ будет опубликована на специальном сайте.

«В Томском политехе не будут вводиться какие-либо ограничения по доступу к инфраструктуре вуза для непривившихся студентов. Тем не менее важно, чтобы те, кто захочет поставить прививку против COVID-19, смогли это сделать быстро и в удобном месте. Поэтому пункт вакцинации, развернутый в санатории-профилактории ТПУ, продолжит работать в сентябре, — говорит Дмитрий Седнев. — Студенты, которые находятся на карантине или в обсервации, будут участвовать в образовательном процессе дистанционно».

В учебных корпусах и на других объектах кампуса Томского политеха действует обязательный масочный режим, проводится измерение температуры.

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