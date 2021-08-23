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Томича осудили за контрабанду взрывчатых веществ

Томские новости, контрабанда сокол порох арестовали задержали криминал Томича осудили за контрабанду взрывчатых веществ

Жителя Томска осудили в Карасуке (Новосибирская область) за незаконную покупку и контрабанду 2 банок бездымного пороха метательного действия «Сокол», сообщает atas.info.

Запрещенные предметы мужчина приобрел в начале ноября 2020 года. Чтоб спрятать контрабанду, мужчина положил порох на дно бидона и закидал инструментами. Тару он передал курьеру, который понятия не имел, что перевозит. Груз он должен был доставить через Казахстан в Киргизию.

На российско-казахстанской границе сотрудники ФСБ задержали груз. «Сокол» был изъят и обернулся для жителя Томска будущей судимостью по двум статьям: незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и покушение на контрабанду.

Мужчину приговорили к штрафу в 5 тыс. рублей, а также к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

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