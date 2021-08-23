Томский политех объединяет ведущие технические вузы России для создания моделей нового инженерного образования
Томский политехнический университет выступил инициатором создания консорциума «Новое инженерное образование России». Проект, объединяющий ведущие вузы страны, направлен на разработку и реализацию новой модели инженерного образования и распространение лучших практик в этой области в российских университетах, передает пресс-служба вуза.
«Стремительный переход к новому технологическому укладу и сопровождающие его экспоненциальный рост объема знаний и все более быстрое внедрение инноваций приводят к тому, что существующие модели инженерного образования перестают соответствовать текущим требованиям. Они уже не в полной мере могут обеспечить требуемое сочетание фундаментального образования, критического исследовательского и системного мышления, умения работать с проблемами в технологической и социогуманитарной сферах, творческой инициативы, предпринимательских навыков и способностей к адаптации и самообучению», — говорит исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.
Одной из своих задач Томский политех видит формирование системы и среды для создания и верификации новых моделей инженерного образования и технологического предпринимательства.
«Мы видим инженера будущего как специалиста с фундаментальными знаниями базовых дисциплин, глубокими знаниями своей инженерной области и пониманием широкого спектра смежных технических сфер. При этом он способен видеть систему целиком и работать в команде, создавать ее и управлять ею. Наша амбиция — стать национальным центром развития инженерного образования, где будут апробироваться новые модели подготовки инженеров для дальнейшего тиражирования по стране», — поясняет и.о. ректора Томского политеха.
Создание консорциума, по словам Дмитрия Седнева, позволит объединить усилия ведущих российских университетов для повышения качества инженерного образования и подготовки инженерных кадров нового поколения, конкурентоспособных на мировых рынках.
Инициативу ТПУ поддержали Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Новосибирский государственный технический университет.
«Сотрудничество в рамках консорциума предполагает множество направлений. Среди них, например, совместное выполнение научно-исследовательских, образовательных, опытно-конструкторских и иных работ, обеспечение доступности и совместного использования ресурсной базы и инфраструктуры вузов-участников для реализации междисциплинарных проектов, образовательных программ и социальных инициатив, расширение академической мобильности научно-педагогических работников», — добавил Дмитрий Седнев.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».