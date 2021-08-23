В Томске перекрыли участок «дублера» пр. Кирова
23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Движение по участку «дублера» пр. Кирова в Томске перекрыли в связи работами энергетиков, сообщает пресс-служба мэрии.
Работы ведутся около дома по пр. Кирова, 17. Здесь бригады АО «ТомскРТС» возобновляют подачу горячего водоснабжения на участке тепломагистрали №1.
В связи с этим до 24.00 вторника, 24 августа для движения автомобилей закрыт участок «дублера» по пр. Кирова от ул. Студенческой до ул. Вершинина.
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