В Томске перекрыли участок «дублера» пр. Кирова

23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Движение по участку «дублера» пр. Кирова в Томске перекрыли в связи работами энергетиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся около дома по пр. Кирова, 17. Здесь бригады АО «ТомскРТС» возобновляют подачу горячего водоснабжения на участке тепломагистрали №1.

В связи с этим до 24.00 вторника, 24 августа для движения автомобилей закрыт участок «дублера» по пр. Кирова от ул. Студенческой до ул. Вершинина.

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