18+
18+

Соседи спасли пенсионерку из горящего дома в Томской области

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска Соседи спасли пенсионерку из горящего дома в Томской области

Накануне, 22 августа, в городе Колпашево загорелся частный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Курченко, 19 поступило в 10.44. К приезду пожарных из дома шел дым. До этого соседи спасли из здания 84-летнюю хозяйку квартиры. Женщина получила ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Ее госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать к 11.00. В результате в кухне обгорели вещи, оплавились стеновые панели, закоптились стены в квартире. Общая площадь пожара составила 3 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На СХК закончили работы по консервации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов

13 августа 2021
Томские новости

Житель Томской области хотел расплатиться с долгами малыми суммами, но у него нашли валютный счет

26 июля 2021
Томские новости

IT-компания планирует создать технопарк в части корпусов манометрового завода в Томске

23 августа 2021
Томские новости

К середине сентября в Томске благоустроят пешеходную зону на перекрестке Нахимова и Вершинина

12 августа 2021
Томские новости

Пожарные спасли 2 человек из горящего дома в Томске

17 августа 2021
Томские новости

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по первому в России делу о «ворах в законе»

16 августа 2021
Томские новости

В России запустили Creative Russia Map

16 августа 2021
Томские новости

Томские ученые помогли выявить у летучих мышей новые виды клещей, переносящихся опасные инфекции

27 июля 2021
Томские новости

Микрозаймы: как правильно пользоваться быстрыми деньгами для личных и бизнес-целей

23 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle