Соседи спасли пенсионерку из горящего дома в Томской области

23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 22 августа, в городе Колпашево загорелся частный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Курченко, 19 поступило в 10.44. К приезду пожарных из дома шел дым. До этого соседи спасли из здания 84-летнюю хозяйку квартиры. Женщина получила ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Ее госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать к 11.00. В результате в кухне обгорели вещи, оплавились стеновые панели, закоптились стены в квартире. Общая площадь пожара составила 3 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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