Соседи спасли пенсионерку из горящего дома в Томской области
23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 22 августа, в городе Колпашево загорелся частный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании по ул.Курченко, 19 поступило в 10.44. К приезду пожарных из дома шел дым. До этого соседи спасли из здания 84-летнюю хозяйку квартиры. Женщина получила ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Ее госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.
Возгорание удалось ликвидировать к 11.00. В результате в кухне обгорели вещи, оплавились стеновые панели, закоптились стены в квартире. Общая площадь пожара составила 3 кв.метра.
Причина возгорания устанавливается.
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