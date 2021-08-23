IT-компания планирует создать технопарк в части корпусов манометрового завода в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2021 // Фото: Владимир Дударев

ООО «Топаз» (входит в группу компаний «Системы. Технологии. Коммуникации», СТК) приобрело комплекс зданий и территории у ОАО «Манотомь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей завода.

В собственность «Топаза» перешли три нежилых здания, одно из которых площадью 9,33 тыс. кв. м, а также три земельных участка общей площадью 1,7 га.

Сумма сделки составила 181,1 млн рублей.

Бенефициар СТК Андрей Савин сообщил «Интерфаксу», что в ближайшие годы компания планирует переоборудовать корпуса под креативный технопарк, а участки — под городское общественное пространство.

«Мы пока прорабатываем концепцию. В планах создать комплекс с офисными и производственными помещениями, которые будут идейно взаимосвязаны между собой. По нашей задумке, технопарк соединит две параллельные улицы. Все корпуса будут реконструированы. Думаю, работы начнутся в конце 2022 или начале 2023 года», — сказал Савин.

Он отметил, что частью будущего технопарка станет IT-центр, который СТК планирует открыть осенью на площадях бывшего ликероводочного завода.

СТК зарегистрирована в Томске в 2010 году, предоставляет услуги в области профессиональной связи и автоматизации. Компания разрабатывает и внедряет высокотехнологичные системы для предприятий и промышленных объектов.

ОАО «Манотомь» образовано на базе Томского манометрового завода, основанного в 1941 году. Это предприятие полного цикла, разрабатывающее и выпускающее механические и электронные манометры, вакуумметры, мановакуумметры, манометрические термометры и другое измерительное оборудование. Согласно списку аффилированных лиц, 84% предприятия принадлежит бывшему гендиректору Александру Гетцу и членам его семьи.

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