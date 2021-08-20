Привитые томичи смогут выиграть 100 тыс. рублей во всероссийской лотерее
Жители Томской области, поставившие вакцину от COVID-19, смогут рассчитывать на один из тысячи призов по 100 тыс. рублей. Розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Правила розыгрыша и выплаты денежных призов утверждены постановлением правительства России. Победителей будут выбирать из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.
Выплаты призов будут осуществляться в течение полугода с даты проведения розыгрыша на карты платежной системы МИР. Для получения уведомления о выигрыше необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.
Оператором лотереи выступил «Гознак». Итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.
По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 492 случая заболевания коронавирусом, 34 255 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.
По данным на 20 августа, в Томской области поставили первый компонент прививки 262 456 человек, завершили иммунизацию 228 926.
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