Проект Томского краеведческого музея о Солдатской синагоге выиграл грант Российского еврейского конгресса

20 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Александра Прохорова

Проект Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова об истории Солдатской синагоги стал одним из победителей Третьего грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса. Всего было прислано 66 заявок на участие, из которых жюри во главе с директором Института теории и истории искусства Российской академии художеств Натальей Толстой поддержало только 10 проектов.

Томичи представили на суд экспертного совета проект «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах» — иммерсивную выставку с технологиями дополненной реальности. Каждому посетителю будет выдаваться планшет с AR-приложением. Через камеру устройства зритель сможет увидеть мобильные стенды и интегрированные в реальную среду цифровые объекты: виртуальные статические и анимированные 3D-модели, визуализацию пространства Солдатской синагоги и другое.

Основу выставки составят экспозиционные мобильные комплексы, с личными историями героев о строительстве синагоги. Экспонатами станут предметы из «еврейской коллекции» музея. Кроме того, столетний свиток Торы, который принадлежал деду председателя Томской еврейской общины Бориса Ромацкого. В проект также войдет ARфильм об истории строительства Солдатской синагоги.

Предполагается, что все цифровые объекты в совокупности сформируют экспозицию, которая позволит познакомить зрителя с местом действия реальных историй из прошлого.

В команду проекта вошли представители Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, IT-компании Rubius, фотошколы Академия Фотографии, Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина и «Томского Обзора».

Автор и экспозиционер проекта Алена Шафер рассказала, что целью команда видит «создание нового культурного диалога, через сохранение, изучение и трансляцию еврейского исторического наследия через контакт с современным AR искусством».

Как сообщает Российский еврейский конгресс, проекты-победители получат до 1,4 млн рублей из призового фонда, сформированного попечителями конкурса — членами бюро президиума Российского еврейского конгресса Григорием Ройтбергом и Леном Блаватника.

Кроме Томска, в число победителей также вошли проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Владивостока, Кириллова, Калининграда, Кемерова и Ярославля.

В конкурсе могли принять участие любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России.

Одними из резонансных проектов, которые победили в первых двух конкурсах являются постоянная экспозиция в Государственном музее истории российской литературы имени Даля «Улица Мандельштама», выставка «Блуждающие звезды» в галерее «На Шаболовке», музейно-театральный видеоперформанс «Приключения Соломона Маймона» в Электротеатре «Станиславский», проект «Сибирская Австралия» в городе Мариинске Кемеровской области, выставка «Скрипка Бромберга». Популярными стали и выставка-книга «Найди еврея» журналиста Анны Наринской, куратора Кати Бочавар и дизайнера Игоря Гуровича, представленная в галерее «Граунд Солянка», и музыкально-художественный перформанс «Открывая синагогу Темир-Хан Шура» куратора Кати Гандрабуры.

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