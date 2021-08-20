В выходные в Томске ограничат движение на пр. Развития и ул. Созидания

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, в Томске из-за Кубка по велоспорту на пр. Развития и ул. Созидания ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта и пешеходов по дороге пр. Развития и ул. Созидания будет ограничено: 21 августа с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.30, 22 августа с 8.00 до 12.00. Пассажирский транспорт также будет работать в это время с учетом перекрытия дороги.

Так, 21 и 22 августа в Томске состоится Открытый Кубок ТВЗ по велоспорту-шоссе на призы с/к «Легион». Соревнования приурочены ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который ежегодно празднуется 22 августа. Гонки пройдут на территории Технико-внедренческой зоны в три этапа при поддержке управления молодежной политики администрации Томска.

В субботу, 21 августа, в 9.00 начнется первый этап - индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 16 км (4 круга). Для возрастной группы мужчины на велосипедах МТБ (2001 г.р. и младше), а также для всех возрастных групп женщин дистанция индивидуальной гонки составит 12 км (3 круга). В этот же день в 17.00 стартует второй этап - гонка критериум 6 км (4 круга) и 3 км (2 круга).

В воскресенье, 22 августа, в 9.00 пройдет третий этап - групповая гонка 80 км (18 кругов) и 40 км (9 кругов). Для возрастной группы мужчины на велосипедах МТБ (2001 г.р. и младше), а также для всех возрастных групп женщин дистанция групповой гонки составит 40 км.

Итоги соревнований подведут в воскресенье в 12.30.

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