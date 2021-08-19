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Томские вузы окажут материальную и психологическую помощь своим афганским студентам

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Вузы Томска поддерживают контакт и готовы помочь своим студентам из Афганистана, которые находятся и в Сибири, и на родине, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В пресс-службе Томского политехнического университета «Интерфаксу» сообщили, что в вузе учатся двое студентов, приехавших из Афганистана, они изучают нефтегазовое дело и энергетику.

«Студенты находятся в Томске, живут в общежитии вуза. Администрация университета поддерживает с ними постоянный контакт. Было принято решение о выделении разовой материальной помощи студентам в размере 25 тыс. рублей. Также рассматривается вариант их трудоустройства в университете», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что если студентам понадобится психологическая поддержка, то при обращении вуз подключит специалистов из психологической службы ТПУ.

В свою очередь в пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета агентству сообщили, что вуз зачислил на первый курс архитектурного факультета абитуриента из Афганистана.

«Молодой человек подал документы на направление «Дизайн архитектурной среды», его зачислили. Сейчас он находится в Афганистане, в городе Мазари-Шариф (находится под контролем запрещенного в РФ движения «Талибан — прим.ред.). Представители вуза с ним связались, мы готовы оказать помощь, в том числе психолога», — уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, предполагается, что на данном этапе студент будет проходить обучение дистанционно.

Готовность оказать помощь своему афганскому студенту выразили и в Томском университете систем управления и радиоэлектроники.

«У нас есть один студент (из Афганистана — прим.ред.), учится на „Программной инженерии“, перешел на третий курс. Сейчас он находится в Томске. В целом дела у него обстоят хорошо. Конечно, он переживает за семью, за страну, но, по его словам, пока помощь ему не требуется», — сообщили «Интерфаксу» в отделе международного сотрудничества ТУСУРа.

Проректор по учебной работе вуза Павел Сенченко уточнил агентству, что ТУСУР может оказать материальную помощь по заявлению студента, если он попадает в категорию нуждающихся. Кроме того, в вузе работает штатный психолог, поэтому студент из Афганистана может получить и психологическую помощь.

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