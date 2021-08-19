Северчанин получил 15 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними

19 августа 2021 / Томский Обзор

В Томской области вынесли приговор 45-летнему жителю Северска, обвиняемому в 25 случаях преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе следствия выяснилось что с мая по октябрь 2018 года мужчина вступал в переписку с девочками в возрасте от 7 до 15 лет в одной из социальных сетей. Постепенно злоумышленник сводил общение к интимным темам, высылая детям фотографии сексуального характера, заведомо зная об их возрасте.

Северский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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