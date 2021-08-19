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Мужчина погиб при подготовке погреба в Томске

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Накануне вечером, 18 августа, в Томске в погребе на ул. Профсоюзной при протапливании погреба скончался 59-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы в 19.22. Звонившие рассказали о мужчине, которые находится без сознания в погребе.

Пострадавшего до приезда спасателей достали двое прохожих.

«Они не пострадали, несмотря на то, что газоанализатор показал, что в овощной яме 17% кислорода. До приезда врачей скорой помощи спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию», - сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Спасатели напоминают: разведение огня для просушки погребов может привести к несчастным случаям. Также следует помнить, что в погребах возможно скопление природного газа. Поэтому перед спуском в погреб его надо тщательно проветрить.

Не следует проводить уборку погреба в одиночку. Один или несколько человек должны постоянно находиться снаружи и беспрерывно общаться с тем, кто внизу. Спускаясь вниз, обвяжитесь веревкой, а другой конец оставьте наверху у страхующего вас человека.

При обнаружении в погребе человека без сознания ни в коем случае не нужно самому спускаться вниз. Как можно скорее позвоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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