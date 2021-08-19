«Ростелеком» спроектирует транспортную цифровую платформу для Томской области

19 августа 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заключил контракт на проектирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Томской агломерации, в которую входит город Томск, ЗАТО Северск и Томский район. Заказчиком проекта выступило Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно — эксплуатационное учреждение Томской области» (ОГКУ «СМЭУ ТО»).

ИТС поможет повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить качественное транспортное обслуживание. Разработка и внедрение эффективных решений позволит учесть текущие и будущие условия эксплуатации для всей дорожной инфраструктуры региона. На единой цифровой платформе будет взаимодействовать множество программных модулей и информационных систем. Автоматизация процессов обеспечит возможность управления светофорами, информационными табло, камерами видеонаблюдения и позволит производить мониторинг транспортных потоков в режиме реального времени.

«В данном случае, необходимо создать систему, в которой участие человека в будущем будет сведено к минимуму. Это позволит ускорить процесс цифровизации транспортной отрасли и в целом положительно скажется на развитии всего региона. Наша компания обладает достаточным технологическим, производственным и кадровым потенциалом, чтобы эффективно решить эту важную задачу для вверенной нам территории», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Порядок создания ИТС определен Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

«Интеллектуальная транспортная система является ключевым элементом умного города и цифрового региона. Она даст возможность контролировать состояние дорожного полотна, увеличить пропускную способность трасс и снизить аварийность на опасных участках дороги», — прокомментировал директор ОГКУ «СМЭУ ТО» Сергей Тайлашев.

Создание ИТС предусмотрено проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные автодороги». «Ростелеком» завершит работу по проекту в ноябре 2021 года.

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