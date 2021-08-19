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В одном из лесничеств Томской области ввели карантин из-за елового усача

Природа, Томские новости, еловый усач древесина вредители повреждение деревьев В одном из лесничеств Томской области ввели карантин из-за елового усача

В Колпашевском участковом лесничестве установили карантинную фитосанитарную зону в связи с обнаружением опасного вредителя — малого черного елового усача, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения касаются площади 2 500 га. Вредителя обнаружили в результате проведенного мониторинга совместно с Томским филиалом ФГБУ Всероссийского центра карантина растений.

Управление утвердило программу локализации и ликвидации популяции карантинного объекта.

Малый черный еловый усач — опасный технический вредитель древесины. Он повреждает как стоящие, так и срубленные и упавшие хвойные деревья, чаще всего ель, изредка — пихту, лиственницу и кедр. Жуки летают в теплые солнечные дни с конца мая до конца августа. Малый черный еловый усач — евразийский вид. Он населяет всю Европу, в России занимает всю европейскую часть от границ хвойной растительности на севере до островных сосновых лесов в степной полосе, всю Сибирь до берегов Тихого океана, включая Камчатку, весь Сахалин. На востоке встречается в северной Монголии, Кореи, Японии, части Китая.

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