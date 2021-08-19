18+
18+

Областная власть выделила Томску 12 млн рублей на ремонт дорог 2 и 3 категории

Власть, Городское благоустройство, Дороги, Томские новости, дороги ремонт дорог проезд деньги бюджет Областная власть выделила Томску 12 млн рублей на ремонт дорог 2 и 3 категории

Власти Томска получат 12 млн рублей из регионального бюджета. Средства выделены на ремонт 11 дорог 2 и 3 категории, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о выделении средств озвучил замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков в ходе прошедшего накануне выездного совещания.

Предполагается, что деньги поступят в городской бюджет из резервного фонда администрации региона и будут направлены на ремонт дорог, на состояние которых чаще всего жаловались горожане. А именно пер. Овражный, улицы Барнаульская, Красноярская, Крымская, Набережная озера, Энергетиков (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Короленко), Короленко (от ул. Энергетиков до ул. Ново-Карьерный пос.), Бородинская, И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Суворова), поселок Светлый, автодорога в поселок Штамово.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томский дворик»: томичи могут выбрать лучший двор и цветник

6 августа 2021
Томские новости

Альпинистка из Томска погибла в горах Северной Осетии

6 августа 2021
Томские новости

«Уржатка, пятихатка и тарасы»: о книге «Городское путешествие. Томск» рассказали в эфире «Радио России»

29 июля 2021
Томские новости

В Томской области назвали сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы

29 июля 2021
Томские новости

Томские ученые придумали способ сэкономить более 50% топлива на нефтеперерабатывающих заводах

21 июля 2021
Томские новости

Томская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 — губернатор

12 августа 2021
Томские новости

В Томске перекроют лестницу на спуске по пер. Орловскому

17 августа 2021
Томские новости

В Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

28 июля 2021
Томские новости

Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми

26 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle