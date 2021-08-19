Областная власть выделила Томску 12 млн рублей на ремонт дорог 2 и 3 категории

19 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Власти Томска получат 12 млн рублей из регионального бюджета. Средства выделены на ремонт 11 дорог 2 и 3 категории, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о выделении средств озвучил замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков в ходе прошедшего накануне выездного совещания.

Предполагается, что деньги поступят в городской бюджет из резервного фонда администрации региона и будут направлены на ремонт дорог, на состояние которых чаще всего жаловались горожане. А именно пер. Овражный, улицы Барнаульская, Красноярская, Крымская, Набережная озера, Энергетиков (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Короленко), Короленко (от ул. Энергетиков до ул. Ново-Карьерный пос.), Бородинская, И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Суворова), поселок Светлый, автодорога в поселок Штамово.

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