В сентябре в Томской области заработает «Пушкинская карта»

18 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский театр юного зрителя

С 1 сентября Томская область присоединится к программе социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по инициативе главы государства каждый житель страны в возрасте от 14 до 22 лет сможет бесплатно посещать театры, филармонии, музеи и культурные центры, оплачивая билеты с помощью «Пушкинской карты». Она будет действовать на территории всей страны в течение календарного года. При получении карты на ее счету будет 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Предполагалось, что на первый этап программы правительство выделит 4 млрд рублей. Таким образом воспользоваться «Пушкинской картой» смогут около 13 млн человек.

В сообщении уточняется, что в 30 учреждениях Томской области устанавливаются терминалы для обслуживания «Пушкинской карты». Экспертный совет рассмотрел предложения, поступившие от театра драмы, ТЮЗа, театра куклы и актера «Скоморох», а также Томской областной государственной филармонии.

«Нам необходимо подобрать репертуар, который будет не только полезен с точки зрения образовательных программ по курсам литературы, истории, мировой художественной культуры, но и найдёт живой, искренний отклик у молодёжи», — отметил председатель регионального экспертного совета по реализации программы, начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

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