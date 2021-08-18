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Возвращение студентов в томские общежития не должно быть одномоментным — губернатор

Образование и наука, Томские новости, вузы образование пандемия коронавирус Возвращение студентов в томские общежития не должно быть одномоментным — губернатор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал идею ректоров томских вузов об организации заездов студентов в общежития волнами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Томске учатся десятки тысяч студентов практически из всех регионов страны и половины стран мира. Поэтому чтобы студгородки справились с таким наплывом, чтобы мы обеспечили эпидбезопасность каждому студенту и всем томичам, логично, что заезд будет не одномоментным, а пройдет в несколько недель, волнами. Особенно это касается наших самых больших национальных исследовательских университетов. Надеюсь, Минобрнауки не будет против», — сказал губернатор Томской области, председатель наблюдательных советов ТГУ и ТПУ Сергей Жвачкин на аппаратном совещании.

В свою очередь замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова выразила уверенность, что в случае поэтапного заезда студентов все они смогут организованно пройти ПЦР-тестирование и приступить к учебе. По ее словам, все общежития учреждений профобразования, практически все общежития вузов, а также 80% школ и детсадов успешно прошли проверку готовности к новому учебному году. В целом в регионе, по распоряжению губернатора Сергея Жвачкина, она должна завершиться в пятницу, 20 августа.

Напомним, по последний данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано более 39 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01. Губернатор отмечал, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Тем не менее, в Томской области продлили мораторий на проведение массовых мероприятий.

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