Томская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 — губернатор

12 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Рост заболеваемости COVID-19 в Томской области удалось остановить, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин в ходе онлайн-совещания с участием вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Рост заболеваемости в регионе остановлен, в последнюю неделю мы фиксируем плато и сейчас сосредотачиваемся на вакцинации. На сегодняшний день привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации. В том числе — 33% граждан старше 60 лет», — цитирует Сергея Жвачкина агентство «Интерфакс-Сибирь».

По его словам, если уровень иммунизации жителей в возрасте 60+ в Томской области выше, чем в среднем по стране, который составляет 29%, то общий уровень вакцинации пока ниже.

Глава региона объяснил это дефицитом вакцины в апреле и мае, который был ликвидирован — в регион было поставлено 50 тыс. доз вакцины, и в период с 16 июня по 16 июля темпы вакцинации увеличились в регионе на 40%.

Вместе с тем Жвачкин сообщил о снижении темпов вакцинации из-за периода каникул и отпусков.

«У нас университетский город, и мы живем в Сибири. Томск в августе пустой. Студенты на каникулах, в отпусках больше половины сотрудников самой большой профессиональной сферы — образования. Мы сосредоточились на вакцинации тех, кто остался», — пояснил губернатор.

Он добавил, что в регионе развернуто 57 пунктов вакцинации и девять мобильных комплексов, которые работают в спальных районах для удобства жителей.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 38 тыс. 635 случаев COVID-19, выздоровели 33 тыс. 927 человек, умерли — 520.

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