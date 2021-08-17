Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 125 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 43 человек. 6 заболевших скончались, сообщает Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 258 случаев заболевания коронавирусом. 34 155 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

Ранее сообщалось, что в связи с высоким количеством ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в Томской области продлили мораторий на проведение массовых мероприятий.

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