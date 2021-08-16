18+
18+

В Томской области продлили мораторий на массовые мероприятия

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, массовые мероприятия ограничения В Томской области продлили мораторий на массовые мероприятия

Региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия в регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Причиной продления моратория называют высокое количество ежедневно регистрируемых заболевших.

«В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — отметила замруководителя оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.

В сообщении также отмечается, что режим «повышенная готовность» в Томской области продлен до 30 сентября.

Напомним, 19 июля в Томской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

13 августа 2021
Томские новости

Стрежевчанину грозит до 4 лет колонии за отлов 4 краснокнижных осетров

12 августа 2021
Томские новости

Главврачом больницы №3 в Томске назначен Вадим Бойков

4 августа 2021
Томские новости

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Томске

19 июля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на «Мохнатый квест» по догфрендли местам

12 августа 2021
Томские новости

Городские депутаты предлагают увеличить в Томске число мест для проведения митингов

3 августа 2021
Томские новости

Томский центр крови пополнил банк донорского материала

9 августа 2021
Томские новости

Молодые художники Томска могут принять участие в грантовом конкурсе музея «Гараж»

2 августа 2021
Томские новости

В Томской области заблудившийся рыбак залез на дерево, чтобы дозвониться до спасателей

23 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle