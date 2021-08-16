В Томской области продлили мораторий на массовые мероприятия
Региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия в регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Причиной продления моратория называют высокое количество ежедневно регистрируемых заболевших.
«В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — отметила замруководителя оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.
В сообщении также отмечается, что режим «повышенная готовность» в Томской области продлен до 30 сентября.
Напомним, 19 июля в Томской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
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