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В Томской области запретили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, эпидемия коронавирус запретили режим ограничений В Томской области запретили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

С сегодняшнего дня, 19 июля, в Томской области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. Ограничения вводятся на две недели в связи со сложной эпидобстановкой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе, - сообщила заместитель руководителя оператштаба, вице-губернатор Томской области по социальной политике Алёна Левко. – Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентой заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков».

Вице-губернатор уточнила, что такое решение оперштаб принял в соответствии с постановлением главного санитарного врача России, которое определяет методику принятия решений в части проведения массовых мероприятий. Согласно этой методике, решение об ограничительных мероприятиях на 14 дней принимается в случае роста коэффициента распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости на неделю и охвата населения ПЦР-тестированием.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 35 637 случаев заболевания коронавирусом. 33 045 заболевших выздоровели.

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