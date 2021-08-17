Минприроды разработает временные правила рубок пораженных вредителем кедров в Томской области — облдума

17 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Минприроды РФ по итогам встречи с представителями Рослесхоза, Совфеда и Законодательной думы Томской области планирует разработать правила рубок в орехово-промысловых зонах региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областной парламент.

«Поводом для встречи стала проблема Лучановского заповедника в Томской области. Лесной фонд заповедника значительно поврежден союзным короедом. Площадь очага вредителя составила порядка 240 га. Есть кедры со 100%-ным усыханием хвои, что через пару лет приведет к их гибели», — говорится в сообщении.

Кроме того, сформировавшийся сухостой угрожает распространением пожаров на территории не только самого заповедника, но и близлежащих населенных пунктов. Жители неоднократно просили власти разобраться с проблемой, но любой вид рубки на территории орехово-промысловых зон запрещен согласно изменениям, внесенным в Лесной кодекс в 2019 году.

По словам сенатора Владимира Кравченко, в 2020 году были обнаружены очаги короеда в 12 припоселковых кедровниках на территории Томского, Тимирязевского и Кожениковского лесничеств, поэтому существует реальная угроза распространения вредителя на другие лесные массивы региона.

«Рослесхоз выделял допсредства на мероприятия по недопущению распространения короеда, но их эффективность составила менее 1%. По заключению наших экспертов, единственный выход из сложившейся ситуации — внедрение временных правил рубок промежуточного пользования в орехово-промысловых зонах. Документ позволит проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в пострадавших лесных массивах», — сказал Кравченко.

В свою очередь председатель комиссии томской облдумы по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений Дмитрий Никулин отметил, что подобные правила действовали в Томской области с 2000 по 2006 годы.

«Они обеспечивали улучшение санитарного состояния лесных насаждений. Конечно, рубки в таких зонах должны вестись под жестким общественным контролем, после проведения детальных лесопатологических обследований всех очагов поражения. Но без их внедрения решить проблему в соответствии с действующим законодательством невозможно», — пояснил Никулин.

В настоящее время проводить уборку неликвидной древесины в соответствии с действующими правилами можно только, если ее доля составляет более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев. А в лесах Томской области, где обнаружены очаги союзного короеда, процент неликвидной древесины составляет не более 30%.

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