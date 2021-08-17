Томичей приглашают на серию лекций о китайской кухне
Томская сеть кафе «Дыхание вока» запускает серию лекций о китайской кухне. На первой встрече в четверг, 19 августа, выступит востоковед, кандидат исторических наук Виталий Глинкин.
Он расскажет о китайской кухне и связанных с ней мифах: о том, есть ли в китайском языке иероглиф «Несъедобное», откуда произошли печеньки с предсказаниями и правда ли, что по-китайски «любить» можно только кушать и маму, а жена только «нравится».
Лекция будет сопровождаться чайной церемонией от мастера «Чайной обители».
- Мероприятие рассчитано на 1,5 часа.
- Лекция пройдет в заведении сети на ул. Усова, 15б.
- Начало в 19.00.
- Стоимость — 400 рублей.
Количество билетов ограничено — доступно всего 12 мест. Забронировать их можно, написав в директ «Дыхания вока».
Организаторы отмечают, что следующие встречи будут посвящены кухням отдельных провинций Китая, и пройдут в формате шеф-тейбл — когда повар готовит еду непосредственно перед гостями, а затем подает ее, параллельно рассказывая о блюдах.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».