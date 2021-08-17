Томичей приглашают на серию лекций о китайской кухне

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2021 // Фото: Вячеслав Смирнов

Томская сеть кафе «Дыхание вока» запускает серию лекций о китайской кухне. На первой встрече в четверг, 19 августа, выступит востоковед, кандидат исторических наук Виталий Глинкин.

Он расскажет о китайской кухне и связанных с ней мифах: о том, есть ли в китайском языке иероглиф «Несъедобное», откуда произошли печеньки с предсказаниями и правда ли, что по-китайски «любить» можно только кушать и маму, а жена только «нравится».

Лекция будет сопровождаться чайной церемонией от мастера «Чайной обители».

Мероприятие рассчитано на 1,5 часа.

Лекция пройдет в заведении сети на ул. Усова, 15б.

Начало в 19.00.

Стоимость — 400 рублей.

Количество билетов ограничено — доступно всего 12 мест. Забронировать их можно, написав в директ «Дыхания вока».

Организаторы отмечают, что следующие встречи будут посвящены кухням отдельных провинций Китая, и пройдут в формате шеф-тейбл — когда повар готовит еду непосредственно перед гостями, а затем подает ее, параллельно рассказывая о блюдах.

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