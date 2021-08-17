Томские врачи удалили опухоль глотки размером с куриное яйцо

17 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Хирурги Томской областной клинической больницы удалили у пациента новообразование в глотке размером 4×3 сантиметра. Опухоль мешала мужчине дышать, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пациент обратился с жалобами на то, что в области глотки что-то мешает ему дышать, принимать пищу. Также у мужчины изменился голос.

«Мы провели обследование и диагностировали доброкачественное новообразование задней стенки глотки, оно находилось за миндалиной», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по челюстно-лицевой хирургии Алексей Мокроусов.

Пациента оперировал заведующий отделением и челюстно-лицевой хирург Ольга Ильина. Операция длилась около двух часов.

«Новообразование было удалено под общим наркозом. Пациент спасен. Опухоль была размером с небольшое куриное яйцо — размером 4,6×3,2 сантиметра. Такая патология является очень редкой», — отметил врач.

В настоящее время пациент завершил лечение в стационаре и выписан под амбулаторное наблюдение.

Отделение челюстно-лицевой хирургии является единственным в Томской области. В нем оказывается плановая и экстренная специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области, области шеи и полости рта. За шесть лет со дня открытия этого отделения в ТОКБ его специалистами был выполнен ряд сложных и уникальных для региона операций, таких как: реконструкция орбит, реконструкция челюстей как этап подготовки к имплантации, тотальные имплантации челюстей для протезирования, ортогнатические операции для пациентов с патологиями развития челюстей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: