В Томске перекроют лестницу на спуске по пер. Орловскому

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске вместо самовольно построенной лестницы по пер. Орловскому, 17-19 обустроен альтернативный спуск, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что лестница была построена почти десять лет назад и «её пропускная способность составляет 2-3 человека в сутки». Предполагается, что альтернативным спуском для жителей будет лестница на ул. Заливная, ремонт которой подходит к завершению. Новая конструкция безопасна, удобна и выполнена в соответствии со строительными нормами.

В пресс-службе уточнили, что ранее томичи высказали претензии в адрес администрации района. Они отмечали, что лестница на пер. Орловском находится в ветхом состоянии, а растущий рядом тополь перегородил проход по ней.

Всего в Советском районе на содержании у подрядчика районной администрации находится 12 лестничных спусков.

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