18+
18+

В Томске перекроют лестницу на спуске по пер. Орловскому

Городское благоустройство, Томские новости, спуск лестница Орловский город В Томске перекроют лестницу на спуске по пер. Орловскому

В Томске вместо самовольно построенной лестницы по пер. Орловскому, 17-19 обустроен альтернативный спуск, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что лестница была построена почти десять лет назад и «её пропускная способность составляет 2-3 человека в сутки». Предполагается, что альтернативным спуском для жителей будет лестница на ул. Заливная, ремонт которой подходит к завершению. Новая конструкция безопасна, удобна и выполнена в соответствии со строительными нормами.

В пресс-службе уточнили, что ранее томичи высказали претензии в адрес администрации района. Они отмечали, что лестница на пер. Орловском находится в ветхом состоянии, а растущий рядом тополь перегородил проход по ней.

Всего в Советском районе на содержании у подрядчика районной администрации находится 12 лестничных спусков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра в Томске откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

22 июля 2021
Томские новости

Пострадавшие при аварийной посадке Ан-28 в Томской области пилот и пассажирка выписаны из больницы

21 июля 2021
Томские новости

Завтра в кадровом центре «Работа России» состоится открытый отбор водителей

21 июля 2021
Томские новости

Более 40% жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19

20 июля 2021
Томские новости

Томский драмтеатр получил 10 млн рублей на новое оборудование

11 августа 2021
Томские новости

В Томской области пенсионер хотел защитить свои деньги, но потерял 500 тыс. рублей

16 августа 2021
Томские новости

Строительство нового жилого микрорайона на 3,6 тысяч квартир началось на левом берегу Томи

29 июля 2021
Томские новости

ВАЗ и Mercedes столкнулись в Томске

28 июля 2021
Томские новости

Томские врачи удалили опухоль глотки размером с куриное яйцо

17 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle