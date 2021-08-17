Пожарные спасли 2 человек из горящего дома в Томске

17 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 16 августа, в Томске загорелся 2-этажный бревенчатый жилой дом по ул. Ново-Киевская, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22.02. К приезду пожарных горели тамбур, частично крыша дома и пристроенного к нему гаража, внутри которого находилась Toyota Corolla. Из окна второго этажа огнеборцы эвакуировали 2 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 00.56. В результате сгорел тамбур, частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома и гаража, закоптились квартиры на 1 и 2 этаже, обгорела краска автомобиля.

Площадь пожара составила 68 кв. метров. На месте работали 7 единиц техники и 27 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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