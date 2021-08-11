18+
18+

За сутки два человека погибли в ДТП на трассах Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска За сутки два человека погибли в ДТП на трассах Томской области

Накануне, 15 августа, в Томской области произошли два ДТП, в результате которых погибли люди, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 15.00 в четырёх километрах на восток от 89 километра автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка. Здесь ВАЗ-21213 съехал в овраг и опрокинулся. В результате 45-летний водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Второе смертельное ДТП произошло около 22.05 на 1 километре трассы Кудринский участок - Моряковский Затон. Здесь 53-летний водитель Toyota Corolla сбил пешехода. По предварительным данным, 50-летняя женщина двигалась по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении. В результате ДТП пешеход скончалась. По данным УМВД, светоотражающих приспособлений на одежде погибшей не было.

Всего за прошедшие выходные в Томской области произошли 8 ДТП, в результате которых пострадали люди.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские полицейские смогут штрафовать нарушителей тишины

11 августа 2021
Томские новости

В Томской области запретили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

19 июля 2021
Томские новости

С фасадов на ул. Гагарина в Томске уберут «рекламный мусор»

10 августа 2021
Томские новости

В выходные в Томске перекроют движение по пр. Фрунзе

21 июля 2021
Томские новости

Выставка редких сортов флоксов, лилейников и роз открылась в Ботсаду ТГУ

6 августа 2021
Томские новости

Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

28 июля 2021
Томские новости

Сельхозкооператив томского депутата уличили в незаконной продаже туш коров на мясо

23 июля 2021
Томские новости

Новосибирский вирусолог заявил об угрозе новых штаммов COVID-19 для детей

5 августа 2021
Томские новости

Завтра в кадровом центре «Работа России» состоится открытый отбор водителей

21 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle