За сутки два человека погибли в ДТП на трассах Томской области

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 15 августа, в Томской области произошли два ДТП, в результате которых погибли люди, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 15.00 в четырёх километрах на восток от 89 километра автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка. Здесь ВАЗ-21213 съехал в овраг и опрокинулся. В результате 45-летний водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Второе смертельное ДТП произошло около 22.05 на 1 километре трассы Кудринский участок - Моряковский Затон. Здесь 53-летний водитель Toyota Corolla сбил пешехода. По предварительным данным, 50-летняя женщина двигалась по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении. В результате ДТП пешеход скончалась. По данным УМВД, светоотражающих приспособлений на одежде погибшей не было.

Всего за прошедшие выходные в Томской области произошли 8 ДТП, в результате которых пострадали люди.

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