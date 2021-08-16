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В Томской области пенсионер хотел защитить свои деньги, но потерял 500 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, деньги мошенники арестовали задержали В Томской области пенсионер хотел защитить свои деньги, но потерял 500 тыс. рублей

В Стрежевом 66-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Он уточнил, что в данный момент мошенники атакуют банковский счет мужчины, оформляя онлайн-кредит на его имя. При этом звонивший уточнил, что для сохранения денег необходимо срочно снять их со счета. Кроме того, он посоветовал пенсионеру опередить мошенников, оформив кредиты, а полученные средства перевести на номера безопасных ячеек. По словам звонившего, такие действия не только сохранят средства мужчины, но и помогут правоохранителям арестовать мошенников.

В итоге пенсионер оформил два кредитных договора и снял средства с банковской карты. Полученные средства он перевел на номера телефонов, которые назвал звонивший. Таким образом, общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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