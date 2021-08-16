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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по первому в России делу о «ворах в законе»

Судебные дела, Томские новости, прокуратура задержали воры в законе арестовали уголовные дела Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по первому в России делу о «ворах в законе»

Сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор Томского областного суда по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокуратура внесла апелляционное представление на указанный приговор в связи с наличием нарушений уголовно-процессуального законодательства», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он не уточнил, какие именно нарушения усмотрело надзорное ведомство.

Как сообщалось, в 2019 году в Томске задержали «вора в законе», ему инкриминировали ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Информированный источник уточнял агентству, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.

2 августа 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по данному уголовному делу. 5 августа суд на основании вердикта вынес оправдательный приговор.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.

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