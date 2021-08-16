В России запустили Creative Russia Map

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2021 // Фото: map.creative-russia.ru

Федерация креативных индустрий и фонд поддержки творческих индустрий «Креативные практики» запустили Creative Russia Map — интерактивный каталог организаций и проектов, которые формируют инфраструктуру для развития креативных индустрий в России.

Создатели проекта ставят перед ним несколько целей. Среди них — определение ключевых категорий организаций и того, какую поддержку они оказывают креативным предпринимателям. Каталог также позволит продемонстрировать возможности развития креативных проектов, существующих в стране.

Также предполагается, что Creative Russia Map может облегчить поиск решений различных проблем и удовлетворение потребностей для представителей креативных индустрий.

Организации, собранные в каталоге, разделены по типам (федеральные структуры, медиа, образовательные организации и другие) и видам поддержки (нетворкинг, лоббирование, информподдержка и другие).

На момент создания материала каталог работает в режиме бета-версии. В него включены более 200 организаций различных уровней — от федерального до муниципального. Среди них ВКонтакте, ДОМ.РФ, N+1, киностудия «Союзмультфильм» и Минкульт. Томский Обзор также попал в каталог как медиа, оказывающее информационную поддержку для креативных предпринимателей.

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