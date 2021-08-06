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Полицейский на бревне спас тонущую женщину в Томской области

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В Томской области сотрудник полиции спас женщину, которая тонула в Оби, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Кожевниково. Полицейский — эксперт отделения технико-криминалистического обеспечения Кирилл Некрасов — проводил отпуск вместе с женой и дочерью, отдыхая на берегу Оби. К нему подбежала растерянная женщина и попросила помочь её знакомой, которая не может самостоятельно выбраться из воды.

В 15-20 метрах от берега полицейский увидел тонувшую. Женщина периодически уходила с головой под воду — сильным течением её унесло на большую глубину.

«Полицейский незамедлительно подбежал к реке, взял у берега бревно и поплыл к утопающей. В это время его супруга сообщила о случившемся в экстренные службы. Когда женщина ухватилась за бревно, Кирилл Некрасов направил его к берегу и помог пострадавшей выбраться на сушу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место медицинские работники оказали пострадавшей помощь.

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