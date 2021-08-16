18+
18+

В Томской области вербовщик международной террористической организации приговорен к 13 годам колонии

Судебные дела, Томские новости, террористы ИГИЛ захватчики боевики В Томской области вербовщик международной террористической организации приговорен к 13 годам колонии

В Томской области вынесли приговор пособнику международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Обвиняемый во время личных бесед и через интернет проводил вербовку будущих боевиков ИГИЛ. Его деятельность пресекли в апреле 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В августе выездная коллегия 1 Восточного окружного военного суда признала подсудимого виновным. Его приговорили к 13 годам колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На открытых лекциях томичам расскажут о работе космонавтов и секретах подготовки к полетам

4 августа 2021
Томские новости

Поликлиника в томском микрорайоне Спичфабрика получит дополнительные помещения

3 августа 2021
Томские новости

Прокуратура Томска добилась снятия ареста с долгостроя по ул. Киевская, 1

9 августа 2021
Томские новости

Дожди с грозами ожидаются в Томске 5 и 6 августа

4 августа 2021
Томские новости

Томская область заняла пятое место по России в рейтинге открытости «Зелёному курсу» Greenpeace

4 августа 2021
Томские новости

Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб

29 июля 2021
Томские новости

Участок улицы Гоголя в Томске закроют для проезда на 20 дней

5 августа 2021
Томские новости

Численность безработных в Томской области сокращается

3 августа 2021
Томские новости

В томском Ботсаду впервые зацвело черное мангровое дерево

13 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle