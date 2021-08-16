В Томской области вербовщик международной террористической организации приговорен к 13 годам колонии

16 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области вынесли приговор пособнику международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Обвиняемый во время личных бесед и через интернет проводил вербовку будущих боевиков ИГИЛ. Его деятельность пресекли в апреле 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В августе выездная коллегия 1 Восточного окружного военного суда признала подсудимого виновным. Его приговорили к 13 годам колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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