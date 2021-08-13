В томском Ботсаду впервые зацвело черное мангровое дерево

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2021 // Фото: Ботсад ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета впервые зацвела люмнитцера прибрежная — черное мангровое дерево. В оранжерее представлен всего один экземпляр этого растения, сообщает пресс-служба вуза.

«Чёрное мангровое дерево, или люмнитцера прибрежная, зацвело в нашем Ботсаду в первый раз, — рассказал директор СибБС Михаил Ямбуров. — Она родом из Юго-Восточной Азии и получила своё родовое научное название в честь известного венгерского ботаника Иштвана Люмнитцера».

В оранжерее влажных тропиков Ботанического сада ТГУ содержится одна из крупнейших в России коллекция мангров (20 видов) — растений, обитающих в эстуариях тропических рек в приливно-отливной зоне.

Люмнитцера прибрежная цветёт ярко-красными ароматными цветками, напоминающими мелкие звёздочки. Интересной особенностью является то, что она живёт в симбиозе с азотфиксирующими растениями. Но в отличие от многих других растений, у которых эти бактерии живут в корневых клубеньках, например, у гороха, у люмнитцеры они поселяются в специальных структурах на листьях. Азотфиксирующие бактерии помогают растению, питая его азотными соединениями, которые синтезируют из атмосферного азота.

Посмотреть на цветение чёрного мангрового дерева в оранжереях Ботанического сада можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

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