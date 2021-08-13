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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 124 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 38 759 случаев заболевания коронавирусом. 33 976 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

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