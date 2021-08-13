Более 700 тысяч рублей пожертвовали томичи в рамках благотворительной акции «Варенье challenge»

13 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В течение месяца в Томске и Северске проходила акция благотворительная акция от детского фонда им. Алены Петровой «Варенье challenge». В её рамках жители городов и местные компании пожертвовали 703 000 рублей.

Мамы подопечных фонда приготовили варенье из свежей клубники, баночку которого и предлагалось взять горожанам в обмен на денежный взнос. После чего пустая тара со средствами возвращалась в фонд.

В итоге было было приготовлено 82 банки варенья. Организаторы отмечают, что участники «Варенье challenge» сами организовывали чаепитие, корпоративы, тематические встречи, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные данной акции.

«Акция была придумана специально для того, чтобы граждане приняли активное участие в благотворительности, поговорили о добрых делах в коллективе и помогли детям, не просто жертвуя деньги, а вот таким интересным и вкусным способом! Помощь — она не бывает большой или маленькой, она либо есть, либо её нет!», — прокомментировала Елена Алексеевна Петрова, учредитель и председатель правления фонда.

Финалом акции стал праздник 12 августа в РЦ «Алёнка». Организаторы и участники торжественно открыли баночки с пожертвованиями и подсчитали собранные средства. За время акции удалось собрать 703 710 рублей. Минимальная сумма пожертвования составила — 300 рублей, а максимальная — 350 000 рублей. Деньги пойдут на реабилитацию детей с онкологией, находящихся в центре «Алёнка». Собранных пожертвований хватит на полную реабилитацию 16 подопечных в течение года.

Фотографии предоставлены организаторами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: