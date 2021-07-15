Два грузовика столкнулись в Томске, один человек пострадал

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 12 августа, в Томске столкнулись грузовики Mercedes-Benz и HOWO T5G, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.45 на ул. Нахимова, 42. По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди второго грузовика и допустил столкновение.

В результате ДТП водитель Mercedes с травмами доставлен в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефон 8 (3822) 66-44-22 или 66-44-24.

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