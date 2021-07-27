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Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Томской области

Сегодня утром, 12 августа, на трассе Томск - Колпашево столкнулись Chevrolet Cruze и Мan с полуприцепом-цистерной, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.10 на 51 километре трассы. По предварительным данным, 22-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком, груженным печным маслом.

В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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