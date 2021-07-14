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Трехдневный ультратриатлон Siberman пройдет в Хакасии

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В четверг, 12 августа, в Хакасии стартует ультратриатлон Siberman. Участникам предстоит пройти трассу протяженностью 515 километров, преодолевая суровые препятствия, сообщает newkhakasiya.online.

Сначала спортсмены проплывут 10 километров по Ташебинскому карьеру. На следующий день их ждет велосипедная гонка в 421 километр через хакасские степи с заездом на гору Самохвал, ГЭС и смотровую площадку на Братском мосту. Победитель определится после забега на 84 километра по сосновому бору в Минусинске.

Организатор ультратриатлона Николай Трегубов рассказал «Новой Хакасии», что в мире таких соревнований проводится не больше пяти, в России аналогов забега нет. При этом попасть на гонку могут не все, организаторы ведут строгий отбор — не каждый в состоянии осилить заплыв на 10 километров и изнурящую велогонку.

«Чтобы попасть на соревнования каждый участник должен пройти проверку организаторами. Соревноваться могут не все: желающие должны иметь за плечами результат на триатлоне Ironman быстрее 12 часов. При этом лишь малая часть спортсменов возвращается на триатлон повторно — всего около 10%», — рассказал Трегубов.

Ежегодно на эти соревнования съезжаются люди со всей России и из-за рубежа. В этом году будут участвовать 24 спортсмена в личном зачете и 5 эстафетных команд.

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