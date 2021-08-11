Томич завоевал бронзу на чемпионате России по парапланеризму

Томич завоевал бронзу на чемпионате России по по спорту сверхлегкой авиации, который завершился накануне в Алтайском крае, сообщает пресс-служба областной администрации.

В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 17 регионов страны, в том числе из Томской области. Наш регион представила сборная в составе четырех человек. Спортсмены соревновались в дисциплине «параплан — парящий полет» в нескольких категориях.

По итогам состязаний член томского клуба «Поднебесье» Иван Кравцов в личном зачете в «спорт-классе» завоевал бронзовую медаль. В командном зачете сборная Томской области заняла шестое место из четырнадцати. Соревнования в Алтайском крае были отборочными для включения в состав сборной России.

«Спортсмены, занявшие первые четыре места из общего зачёта, попадают в список кандидатов в сборную РФ. Следующие соревнования всероссийского масштаба пройдут в 2022 году. Кроме того, наши пилоты участвуют и в международных турнирах», — прокомментировал спортсмен сборной Томской области, мастер спорта России по сверхлегкой авиации Александр Люст.

Фото: Департамент по молодежной политике, культуре и спорту Томской области.

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