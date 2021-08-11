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Пожилой мужчина задохнулся в погребе в Томском районе

DIY, Происшествия, Томск Томский район Черная речка погиб погреб спасатели МЧС Пожилой мужчина задохнулся в погребе в Томском районе

Мужчина погиб при подготовке погреба в деревне Черная речка в Томском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о то, что в деревне Черная речка в погребе находится мужчина без сознания, поступило оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы в среду, 11 августа, в 08:58.

«В 09:15 на месте уже были специалисты оперативно-дежурной смены. Газоанализатор показал, что в овощной яме менее 20% кислорода. Поэтому спасатели спустились вниз в дыхательных аппаратах и эвакуировали пожилого человека. 82-летний мужчина погиб», — рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

По предварительным данным, погибший протапливал погреб накануне, а сегодня утром решил сделать это снова.

Как сообщалось, 6 августа томские пожарные спасли в деревне Магадаево пожилую женщину, которая отравилась продуктами горения при просушке погреба.

Спасатели напоминают: разведение огня для просушки погребов может привести к несчастным случаям.

При обнаружении в погребе человека без сознания нельзя спускаться вниз. Необходимо как можно скорее позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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