ФЖ ТГУ запустил второй сезон мини-сериала о жизни молодых ученых

11 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Высшая школа журналистики Томского государственного университета выпустила первые серии второго сезона мини-сериала «Научно.Лично» о жизни молодых учёных. Главными героями стали сотрудники вузов Большого университета Томска, которые рассказали, как пришли в науку и влияет ли исследовательский склад ума на их обычную жизнь, сообщает пресс-служба ТГУ.

Героиней первой серии стала Алина Васильева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лингвистической антропологии Томского государственного университета. Одно из исследований Алины — сравнение билингвов и нативных носителей языка.

Герои второй и третьей серий — ассистентка Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Анастасия Кайда и директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко — связаны общей темой, это работа с большими данными. Например, Вячеслав через три года после получения магистерского диплома стал руководителем центра, который работает над научно-исследовательскими и прикладными проектами. Первый проект был посвящен отбору абитуриентов для ТГУ. В итоге уровень абитуриентов, которых отобрали на основе их цифрового следа в социальных сетях, существенно вырос, а успеваемость стала выше на 34%. Сейчас вместе с командой Вячеслав разрабатывает новые технологии анализа данных и создает образовательные проекты в этой области — тренинги, школы, курсы.

На данный момент вышло уже 4 серии 2-го сезона «Научно. Лично», последняя посвящена выпускнику ТУСУР Семену Шкарупо. Он рассказал о своих наработках в области быстрых зарядных станций для электромобилей.

Впереди зрителей ждет еще шесть выпусков, смотреть их можно на сайте проекта, в официальной группе ВКонтакте или на канале «Научно.Лично» на YouTube.

«Научно. Лично» — проект НОЦ «Высшая школа журналистики» ТГУ. Первый сезон вышел в 2020 году и собрал более 250 тысяч просмотров. Второй сезон будет состоять из 10 серий по 7-8 минут каждая. Герои — молодые учёные из ведущих университетов страны, которые объясняют, что они изучают, почему это важно, почему за этими исследованиями большое будущее и как наука делает их успешными.

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