18+
18+

ФЖ ТГУ запустил второй сезон мини-сериала о жизни молодых ученых

Образование и наука, ТГУ, Томские новости, ФЖ ТГУ проект молодые ученые сериал кандидат сотрудник школа университет ФЖ ТГУ запустил второй сезон мини-сериала о жизни молодых ученых

Высшая школа журналистики Томского государственного университета выпустила первые серии второго сезона мини-сериала «Научно.Лично» о жизни молодых учёных. Главными героями стали сотрудники вузов Большого университета Томска, которые рассказали, как пришли в науку и влияет ли исследовательский склад ума на их обычную жизнь, сообщает пресс-служба ТГУ.

Героиней первой серии стала Алина Васильева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лингвистической антропологии Томского государственного университета. Одно из исследований Алины — сравнение билингвов и нативных носителей языка.

Герои второй и третьей серий — ассистентка Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Анастасия Кайда и директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко — связаны общей темой, это работа с большими данными. Например, Вячеслав через три года после получения магистерского диплома стал руководителем центра, который работает над научно-исследовательскими и прикладными проектами. Первый проект был посвящен отбору абитуриентов для ТГУ. В итоге уровень абитуриентов, которых отобрали на основе их цифрового следа в социальных сетях, существенно вырос, а успеваемость стала выше на 34%. Сейчас вместе с командой Вячеслав разрабатывает новые технологии анализа данных и создает образовательные проекты в этой области — тренинги, школы, курсы.

На данный момент вышло уже 4 серии 2-го сезона «Научно. Лично», последняя посвящена выпускнику ТУСУР Семену Шкарупо. Он рассказал о своих наработках в области быстрых зарядных станций для электромобилей.

Впереди зрителей ждет еще шесть выпусков, смотреть их можно на сайте проекта, в официальной группе ВКонтакте или на канале «Научно.Лично» на YouTube.

«Научно. Лично» — проект НОЦ «Высшая школа журналистики» ТГУ. Первый сезон вышел в 2020 году и собрал более 250 тысяч просмотров. Второй сезон будет состоять из 10 серий по 7-8 минут каждая. Герои — молодые учёные из ведущих университетов страны, которые объясняют, что они изучают, почему это важно, почему за этими исследованиями большое будущее и как наука делает их успешными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб

29 июля 2021
Томские новости

Томская теннисистка выиграла «золото» на турнире в Сочи

3 августа 2021
Томские новости

Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Колпашево

21 июля 2021
Томские новости

В одном из райцентров Томской области опечатали пять котельных, где выявили нарушения безопасности

20 июля 2021
Томские новости

Томские ученые нашли способ вдвое ускорить заживление переломов

13 июля 2021
Томские новости

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Томске

19 июля 2021
Томские новости

Скончался пострадавший при взрыве в томской лаборатории

13 июля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию по улице Бакунина

4 августа 2021
Томские новости

Томские ученые придумали способ сэкономить более 50% топлива на нефтеперерабатывающих заводах

21 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle