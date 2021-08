Тысячи километров на танках за секунды: команды Сибири и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»

10 августа 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» 15 августа 2021 года проведет товарищеский матч по игре World of Tanks между командами южных и сибирских регионов России. В онлайн-турнире примут участие игроки из Краснодара, Ростова, Новосибирска, Томска и других городов, сообщает пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком».

Команды из трех человек сформированы из числа победителей и призеров прошлых турниров «Ростелекома». В новых сражениях к ним присоединятся популярные танковые блогеры Анатолий «TheAnatolich» Бараков, Владислав «__NIDIN__» Федоров, Никита «Shotnik» Пахомов, Иван «BEOWULF422» Яворский, Михаил «Билли» Опрышко и Виктор «TaHkucm_AC» Харламов, которые выступят в качестве играющих тренеров и сделают шоу еще более зрелищным. Просмотр турнира в режиме реального времени будет доступен на их каналах в YouTube.

За Юг сразятся команда ULTRA из республики Дагестан, коллектив «Псевдо» из Ростова-на-Дону и краснодарцы из RELAX. Соперниками южан со стороны Сибири выступят боевые экипажи «Печенеги» и GJ из Новосибирска, а также взвод Winx, в котором играют танкисты из Новосибирска и Томска. Комментировать бои и вести основную трансляцию поединков на своем канале будет известный стример и комментатор танковых ивентов Артем «IIomudop_MSK» Кузнецов. Ретрансляция турнира также пройдет в группе «Кубок Ростелекома — Сибирь» во «ВКонтакте».

«Это не первый турнир “Ростелекома”, в котором мы участвуем. Но в этот раз ставка особенно высока: победить Юг — принципиальная задача для Сибири. Думаю, что нам хватит драйва для того, чтобы стать лучшими, и надеюсь, что зрители нас поддержат. Тем более, что комментаторы и стримеры на этом турнире точно не дадут никому заскучать», — поделился Евгений Томилин, капитан команды «Печенеги» из Новосибирска.

Турнир стартует 15 августа в 16:00 (мск) в онлайн-режиме. Согласно установленным правилам, организаторы предоставят игрокам возможность сражаться в том числе на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р), которые входят в качестве бонусных в тарифный план «Игровой» от «Ростелекома». Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.

«“Ростелеком” уже больше пяти лет активно работает с сибирскими геймерами, благодаря чему система цифровых сервисов во главе с тарифным планом “Игровой” постоянно развивается. Партнеры тарифа — ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, а среди пользователей опции — самые популярные и продвинутые геймеры. Уверен, что в этом турнире и Сибирь, и Юг покажут себя с лучшей стороны, в оптическая инфраструктура “Ростелекома” поможет им сражаться на пике своих возможностей», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

