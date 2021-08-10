Скала «Дюймовочка» и рафтинг на Басандайке: в Томске проходят летние сборы для любителей активного отдыха

10 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На южной окраине Томска в этом году проходят пятидневные летние сборы для любителей активного отдыха. Три смены дневного пребывания организованы «Парком активностей на скале «Дюймовочка», инициаторы которого второй год выигрывают грант «Родных городов» — программы социальных инвестиций «Газпром нефти».

Здесь дети в возрасте от 7 до 15 лет под наставничеством опытных тренеров осваивают и совершенствуют навыки альпинизма, а также учатся техникам одиночного и командного рафтинга на порогах и в плавном течении реки. В этом году пройдут обучение более 150 человек.

При поддержке «Газпромнефть-Востока» проект продолжает свое развитие и делает главный акцент на расширении круга жителей, интересующихся альпинизмом и сплавами по рекам на надувных лодках.

Уже сейчас участникам «Парка активностей на скале «Дюймовочка» удалось организовать системный уход за подверженной обводнению скалой. Комплексная работа по уборке и благоустройству территории помогла сформировать спортивную площадку и зону для отдыха, где уже установили беседку.

За последние 3 года количество трасс для скалолазания увеличилось с 3 до 22. На постоянной основе в федерации альпинизма занимается уже больше 200 человек.

Рафтинг на реке Басандайке — новая для проекта активность. Благодаря выигранному гранту организаторы приобрели в этом году надувную лодку и оборудование для безопасной организации сплава.

«Наша конечная цель — познакомить как можно больше людей с активными видами спорта и отдыха. Показать, что в Томске можно интересно и с пользой проводить досуг на природе. Я занимаюсь детско-юношеским туризмом более 20 лет, но раньше мы делали акцент на Алтай, Хакасию. Три года назад мы решили взять под опеку „Дюймовочку“ и сделали ее местом встречи тех, кто любит активный отдых и не боится физических нагрузок. За это время у нас появилось много единомышленников. Это вдохновляет и мотивирует дальше развивать проект для томичей», — говорит руководитель грантового проекта Любовь Галямова.

«Мне 15 лет, из них 7 я занимаюсь альпинизмом. Благодаря моему опыту я не только сам прохожу трассы „Дюймовочки“, но и инструктирую новичков. Как показывает практика, забраться наверх просто, а вот спуститься вниз — гораздо сложнее. Бывает, что ребята не могут самостоятельно преодолеть свой страх, тогда мы, инструкторы, приходим на помощь. „Дюймовочка“ — прекрасная школа для начинающих, а для меня — это отличная возможность разнообразить летние каникулы, провести его интересно с единомышленниками и друзьями», — рассказывает Федор Савенков, участник детского туристического клуба.

«Радостно наблюдать, с каким энтузиазмом и энергий реализуются грантовые проекты „Родных городов“ в нашем регионе. Создание экопространства на скале „Дюймовочка“ — это яркий пример развития спортивно-развлекательной и культурно-досуговой инфраструктуры Томска, которое находит отклик у жителей города», — отмечает Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

Скала Дюймовочка — скальное обнажение на территории города Томска, не характерное для сибирской равнины. Имеет статус памятника природы. Кварцевые жилы с примесью минералов являются местом притяжения для геологов и туристов. Высота скалы в максимальной точке — 15 метров.

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