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Томский центр крови пополнил банк донорского материала

Медицина и здоровье, Томские новости, Томский региональный центр крови донор студенты Томский центр крови пополнил банк донорского материала

Томский региональный центр крови пополнил банк донорского материала, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача учреждения Тамару Кондинскую.

«Был у нас недостаток крови, особенно первой группы с отрицательным резусом в начале прошлой недели. Потом к нам пошли доноры, особенно молодые, студенты. Сейчас все в порядке, мы значительно пополнили банк крови», — сказала Тамара Кондинская.

Как сообщалось, в начале августа Томский региональный центр крови испытывал недостаток донорского материала. Причиной тому стало снижение числа доноров из-за сезона отпусков, отъезда студентов, а также ограничений для переболевших и вакцинированных от коронавируса.

После этого СМИ и пользователи соцсетей начали активно призывать томичей сдавать кровь.

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