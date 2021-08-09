Илья Варламов раскритиковал новые остановки в Новосибирске

9 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Илья Варламов

Блогер-урбанист Илья Варламов опять раскритиковал Новосибирск на своем Youtube-канале Varlamov. На этот раз он оценил новые автобусные остановки, сообщает atas.info.

Блогер назвал их «позорищем», которого даже в советские времена не было. Он высказал удивление, как в государстве, президент которого говорит о стабильности, могут ставить такой «ужас» на улицах. То есть подрядчиков на 250 «умных остановок» с Wi-fi и интерактивной картой не нашлось, поэтому решили остановиться на творчестве «новосибирских коммерсантов».

Власти Новосибирска заказали несколько остановок из металлических труб и профлиста, а также с лавочкой внутри и урной снаружи. Новые остановки обойдутся в 6,5 млн рублей.

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