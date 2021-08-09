18+
18+

Томичей приглашают поговорить об «ужасных» книгах

Книги, Книги в Томске, Креативные индустрии, Томские новости, Томская Живая библиотека Zalisha арт-пространство ужасы мистика Томичей приглашают поговорить об «ужасных» книгах

В пятницу, 13 августа, в томском арт-пространстве Zalisha (пр-т Ленина, 50) пройдет очередная встреча «Живая библиотека». На этот раз организаторы выбрали тему ужасов и мистики.

Идея проведения подобных встреч принадлежит принадлежит директору арт-пространства Жанне Абраменко.

«„Живая библиотека» — это формат диалога между книгой и читателем. В этот вечер человек выбирает наиболее интересную для себя «живую книгу», то есть людей, которые хорошо знают конкретное произведение и не только: историю создания, интересные факты. Далее «читатель» садится за столик к «своей книге» и разговаривает с ней тет-а-тет, примерно, полчаса. У темы для диалога нет четкой линии: можно узнать что-то новое или подискутировать на какую-то тему. Каждая встреча посвящена определенному жанру — детективы, комиксы и так далее», — рассказывают организаторы.

Встреча, которая состоится 13 августа, будет уже четвертой по счету, ее тема — ужасы и мистика. Среди предложенных книг — «Кладбищенские истории» Бориса Акунина, «Голодный дом» Дэвида Митчела, «Черный монах» Чехова, «Канун всех святых» Рэя Бредбери и другие. Также организаторы обещают мастер-класс по приготовлению тартара из сырого мяса и небольшой кинопоказ. Для гостей будет работать бар с безалкогольными напитками.

Обязателен дресс-код — «черный, черный и черный». Начало — в 19:00. Билет зрителя — 400 рублей; Билет читателя — 700 рублей. Запись — в директ арт-пространства Zalisha.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На открытых лекциях томичам расскажут о работе космонавтов и секретах подготовки к полетам

4 августа 2021
Томские новости

ВАЗ и Mercedes столкнулись в Томске

28 июля 2021
Томские новости

Томский холдинг «КДВ Групп» приобрел американского производителя сладостей

22 июля 2021
Томские новости

Томские ученые научились создавать психологический портрет по «цифровому следу»

22 июля 2021
Томские новости

Скончался пострадавший при взрыве в томской лаборатории

13 июля 2021
Томские новости

Почти три тысячи школьников Томской области участвуют в «Трудовом лете»

28 июля 2021
Томские новости

Правительство выделит более 50 млн рублей на завершение строительства проблемного дома в Томске

13 июля 2021
Томские новости

Поликлиника в томском микрорайоне Спичфабрика получит дополнительные помещения

3 августа 2021
Томские новости

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ+», изменило прогноз на «стабильный»

27 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle