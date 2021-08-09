Томичей приглашают поговорить об «ужасных» книгах

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2021 // Фото: zalisha_art

В пятницу, 13 августа, в томском арт-пространстве Zalisha (пр-т Ленина, 50) пройдет очередная встреча «Живая библиотека». На этот раз организаторы выбрали тему ужасов и мистики.

Идея проведения подобных встреч принадлежит принадлежит директору арт-пространства Жанне Абраменко.

«„Живая библиотека» — это формат диалога между книгой и читателем. В этот вечер человек выбирает наиболее интересную для себя «живую книгу», то есть людей, которые хорошо знают конкретное произведение и не только: историю создания, интересные факты. Далее «читатель» садится за столик к «своей книге» и разговаривает с ней тет-а-тет, примерно, полчаса. У темы для диалога нет четкой линии: можно узнать что-то новое или подискутировать на какую-то тему. Каждая встреча посвящена определенному жанру — детективы, комиксы и так далее», — рассказывают организаторы.

Встреча, которая состоится 13 августа, будет уже четвертой по счету, ее тема — ужасы и мистика. Среди предложенных книг — «Кладбищенские истории» Бориса Акунина, «Голодный дом» Дэвида Митчела, «Черный монах» Чехова, «Канун всех святых» Рэя Бредбери и другие. Также организаторы обещают мастер-класс по приготовлению тартара из сырого мяса и небольшой кинопоказ. Для гостей будет работать бар с безалкогольными напитками.

Обязателен дресс-код — «черный, черный и черный». Начало — в 19:00. Билет зрителя — 400 рублей; Билет читателя — 700 рублей. Запись — в директ арт-пространства Zalisha.

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