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Томский политех сегодня запустит голосовой чат в Telegram для абитуриентов

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Томский политехнический университет в понедельник, 9 августа, запустит специальный голосовой чат в Telegram для абитуриентов и их родителей. В нем поступающие смогут задать все интересующие вопросы специалистам вуза, сообщает пресс-служба ТПУ.

Отвечать на вопросы абитуриентов сегодня будут ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич, руководитель Центра социальной работы вуза Ольга Никифорова и ответственные секретари инженерных школ. Они расскажут о всех тонкостях поступления в бакалавриат и магистратуру, как правильно подать согласие на зачисление, а также о том, как будет происходить заселение в общежития ТПУ.

Присоединиться к чату можно по ссылке. Чат будет работать в течение часа — с 17:00.

Напомним, всего в этом году в Томском политех открыто больше 3,5 тысячи бюджетных мест. Это на 30 % больше, чем в прошлом году. У поступающих на выбор 35 направлений бакалавриата и специалитета, а в магистратуре — 33 направления. В университете уже прошло первое зачисление абитуриентов в «нулевую волну», до 11 августа принимаются заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Также в ТПУ до 16 августа продолжается прием документов на направления подготовки магистратуры.

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