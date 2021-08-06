Выставка редких сортов флоксов, лилейников и роз открылась в Ботсаду ТГУ

6 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Ботанический сад ТГУ

В оранжереях Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета открыта выставка цветочно-декоративных растений «Краски лета». В течение месяца томичи смогут познакомиться с различными сортами флоксов, лилейников, роз, а также цветочными экспозициями, сообщает пресс-служба ТГУ.

На выставке будут представлены более 50 различных сортов. Экспозицию планируют менять каждую неделю, садовые цветы будут оформлены в виде букетов в вазах.

Главное украшение выставки, по словам сотрудников СибБс, три сорта флоксов, выведенных в Сибирском ботаническом саду в 1957 году научным сотрудником Ботсада Александрой Чигаевой.

«Александра Федотовна была куратором коллекции цветочно-декоративных растений, но особой ее любовью стали флоксы — она вывела более новых 50 сортов. Именно ей принадлежит историческая роль в создании коллекции флоксов в Сибирском ботаническом саду, — рассказала куратор коллекции флоксов, научный сотрудник лаборатории редких растений СибБС Алина Бутенкова. — Всего же коллекционные фонды Ботанического сада насчитывают почти 2 500 видов, сортов и форм декоративно цветущих садовых растений».

Гости выставки смогут увидеть редкие сорта флоксов с дымчатой окраской.

«Несмотря на кажущуюся мрачность серых мазков по лепесткам, на самом деле эти сорта очень эффектные. Яркий пример — сорт „Дракон“, концы фиолетовых лепестков которого имеют серебристую „чешую“», — добавила Алина Бутенкова.

Коллекция лилейников Сибирского ботанического сада включает четыре вида и 45 сортов, привлечённых из российских и зарубежных ботанических садов и питомников.

«На выставке будут представлены как классические, проверенные временем сорта лилейников Catherine Woodbery, Frans Hals, Saucy Lady, Red of Roses, Russian Rhapsody, так и некоторые новинки селекции — Bonanza, Tiger Blood, сорта группы Siloam. Некоторые сорта отличаются приятным ароматом, — уточнила доктор биологических наук, зав.лабораторией цветоводства СибБС Татьяна Беляева. — Интересно, что в некоторых странах Азии свежие и высушенные бутоны лилейников употребляются в пищу».

Выставка будет проходить по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 в течение всего августа.

Посмотреть на цветы можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи. Оранжереи Ботанического сада ТГУ открыты в выходные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 августа.

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета основан в 1880 году. Располагается на площади около 120 га, из которых 6 500 кв.м занимает оранжерейно-тепличный комплекс. В нем собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9 тысяч видов, форм и сортов, из них около 4 тысяч тропических и субтропических, около 800 декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта, более 2 000 декоративных травянистых, сотни лекарственных, плодово-ягодных и кормовых растений, а также редкие и исчезающие представители флоры.

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