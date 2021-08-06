Альпинистка из Томска погибла в горах Северной Осетии
6 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Ars Gadz on Unsplash
На перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии участница альпинистской группы из Томска в результате камнепада получила травму головы. Девушка погибла, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«Сообщение поступило в 12:05 мск четверга. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации пострадавшей альпинистки со спасателями и медиком на борту», — говорится в сообщении.
Пострадавшая альпинистка 1988 года рождения скончалась на месте от полученных травм.
Тело будет передано сотрудникам правоохранительных органов.
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